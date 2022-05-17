Боррель сообщил о решении 27 стран ЕС создать центр европейских военных инноваций
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«Сегодня мы учредили центр европейских оборонных инноваций, чтобы стимулировать и поддерживать кооперацию между странами — членами ЕС по вопросам инноваций в военной сфере», — цитирует его ТАСС.
По данным газеты El País со ссылкой на проект документа европейских властей, Еврокомиссия ранее сообщила о глубоких недостатках в европейской обороне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий на Украине.
Вместе с этим главы МИД Евросоюза согласовали выделение ещё €500 млн на военную помощь Украине.
По словам Борреля, общая сумма выделенных Киеву со стороны ЕС средств — €2 млрд.