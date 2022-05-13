El País: Еврокомиссия предупредила о серьёзных недостатках в европейской обороне

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Еврокомиссия сообщила о глубоких недостатках в европейской обороне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий на Украины.
El País: Еврокомиссия предупредила о серьёзных недостатках в европейской обороне
  • Legion-Media

Об этом информирует газета El País со ссылкой на проект документа европейских властей.

В частности, среди слабых сторон европейских стран отмечается противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры. 

Также упоминаются затруднения с логистикой и проблемы в сфере кибербезопасности.

Особое внимание уделяется проблеме нехватки боеприпасов после поставок материалов для помощи украинской армии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о невозможности ЕС стать посредником в российско-украинских переговорах.

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