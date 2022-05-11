Боррель: ЕС не может стать посредником в российско-украинских переговорах
«Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — цитирует его ТАСС.
Вариант с посредничеством Китая Боррель также отклонил в связи с тем, что «он склоняется в сторону России».
«Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами. Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», — добавил он.
Ранее глава МИД Бразилии Карлос Франса предложил посредничество государства и роль фасилитатора в российско-украинских переговорах.