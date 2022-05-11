Боррель: ЕС не может стать посредником в российско-украинских переговорах

Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — цитирует его ТАСС.

Вариант с посредничеством Китая Боррель также отклонил в связи с тем, что «он склоняется в сторону России».

«Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами. Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», — добавил он.

Ранее глава МИД Бразилии Карлос Франса предложил посредничество государства и роль фасилитатора в российско-украинских переговорах.