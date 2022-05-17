Канцлер Австрии Нехаммер заявил об отсутствии у страны намерения вступить в НАТО

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об отсутствии у его страны намерения вступить в Североатлантический альянс. Об этом он сказал в ходе визита в Чехию.
Канцлер Австрии Нехаммер заявил об отсутствии у страны намерения вступить в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Вопрос о вступлении Австрии в НАТО не находится на столе (переговоров)», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что у Австрии не такая ситуация, как у Швеции и Финляндии.

По словам Нехаммера, Австрия продолжит оставаться нейтральной страной. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Российский президент Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить