Канцлер Австрии Нехаммер заявил об отсутствии у страны намерения вступить в НАТО

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об отсутствии у его страны намерения вступить в Североатлантический альянс. Об этом он сказал в ходе визита в Чехию.

«Вопрос о вступлении Австрии в НАТО не находится на столе (переговоров)», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что у Австрии не такая ситуация, как у Швеции и Финляндии.

По словам Нехаммера, Австрия продолжит оставаться нейтральной страной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Российский президент Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.