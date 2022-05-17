Патрушев: неолиберализм коллективного Запада на глазах превращается в фашизм

Неолиберализм коллективного Запада превратился в идеологию фашизма, направленную на искоренение русского мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Важно понимать, что глобальная агрессия против нашей страны имеет не только политическое и экономическое, но и идеологическое измерение. Ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине показывает, что неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма, направленную в первую очередь на искоренение русского мира», — сказал Патрушев на заседании научного совета при СБ.

Идейное противоборство наиболее остро проявляется в ценностной, духовно-нравственной и культурной сферах, подчеркнул он.

«США и их союзники рассматривают воздействие на традиционные российские духовно-нравственные ценности и культуру в качестве одного из основных механизмов сдерживания и разрушения Российской Федерации», — цитирует секретаря Совбеза ТАСС.

В апреле Патрушев отметил, что крушение американоцентричного мира — это реальность, в которой теперь нужно жить и выстраивать оптимальную линию поведения.