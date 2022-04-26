Патрушев назвал крушение американоцентричного мира реальностью, в которой нужно жить

Крушение американоцентричного мира — это реальность, в которой теперь нужно жить и выстраивать оптимальную линию поведения, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Россия в этой связи выбрала путь на всемерную защиту своего суверенитета, твёрдое отстаивание национальных интересов, культурной и духовной самобытности, традиционных ценностей и исторической памяти», — сказал он в интервью «Российской газете».

Патрушев подчеркнул, что духовно-нравственные ценности России позволяют людям «оставаться самими собой», быть честными перед предками, сохранять личность, общество и государство.

«Европейцы, например, сделали другой выбор. Приняли так называемые либеральные ценности, хотя на самом деле это неолиберализм. Он пропагандирует приоритет частного над общественным, индивидуализм, подавляющий любовь к Отечеству, постепенное отмирание государства. Сейчас уже очевидно, что с подобной доктриной у Европы и европейской цивилизации нет будущего. Видимо, вновь будут повторять невыученные уроки», — сказал секретарь Совбеза.

Он также заявил, что страны Европы ждёт глубокий экономический и политический кризис.