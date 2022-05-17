Twitter подал в регулятор США предварительное заявление о продаже социальной сети Маску

Компания Twitter подала предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о продаже соцсети Илону Маску.

«Компания Twitter сегодня объявила о подаче предварительного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи с ранее объявленным соглашением о приобретении Twitter Илоном Маском за $54,2 за акцию», — сообщила компания, её пресс-релиз цитирует РИА Новости.

В Twitter добавили, что стремятся завершить сделку «в кратчайшие сроки».

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

13 мая он заявил, что сделка приостановлена, пока проводится проверка данных о числе фейковых аккаунтов в соцсети.

Позднее Маск выразил намерение провести выборочную проверку 100 подписчиков.