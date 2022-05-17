Twitter подал в регулятор США предварительное заявление о продаже социальной сети Маску

Короткая ссылка
Компания Twitter подала предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о продаже соцсети Илону Маску.
Twitter подал в регулятор США предварительное заявление о продаже социальной сети Маску
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan

«Компания Twitter сегодня объявила о подаче предварительного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи с ранее объявленным соглашением о приобретении Twitter Илоном Маском за $54,2 за акцию», — сообщила компания, её пресс-релиз цитирует РИА Новости.

В Twitter добавили, что стремятся завершить сделку «в кратчайшие сроки».

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

13 мая он заявил, что сделка приостановлена, пока проводится проверка данных о числе фейковых аккаунтов в соцсети.

Позднее Маск выразил намерение провести выборочную проверку 100 подписчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить