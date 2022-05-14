Илон Маск намерен проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил о своём намерении проверить 100 учётных записей в Twitter.

По его словам, он ждёт сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учётные записи составляют менее 5% пользователей соцсети.

«Чтобы выяснить это, моя команда проведёт выборочную проверку 100 подписчиков [официальной страницы] Twitter», — приводит ТАСС слова Маска.

Он предложил другим пользователям сделать то же самое.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Предприниматель также подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.