Песков: недружественные в отношении России страны уже можно называть враждебными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами.

«Гибридная война — это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись», — сказал Песков в ходе просветительского марафона общества «Знание».

По его словам, это и дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать Россию в мире.

«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, — это война», — добавил он.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

Страны G7 ранее сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.