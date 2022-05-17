Песков: недружественные в отношении России страны уже можно называть враждебными

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами.
Песков: недружественные в отношении России страны уже можно называть враждебными
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Гибридная война — это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись», — сказал Песков в ходе просветительского марафона общества «Знание».

По его словам, это и дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать Россию в мире.

«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, — это война», — добавил он.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

Страны G7 ранее сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.

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