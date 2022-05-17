Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов странами Запада

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты» прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов странами Запада.
Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов странами Запада
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  • © MFA Russia

«Знаете, это прежде всего хамство, прежде всего проявление остервенелости или, как ещё можно сказать, такой термин недавно употребил — оборзение наших западных партнёров опять же от ощущения вседозволенности», — сказал министр.

Он добавил, что их решения полностью продиктованы желаниями США. 

Чувствуя поддержку Соединённых Штатов, заявил Лавров, западные страны решили, что «им Россию можно бить, запрещать, отменять культуры и всё прочее».

Глава МИД также отмечал, что Украина для Запада — расходный материал в гибридной войне против России.

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