Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов странами Запада

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты» прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов странами Запада.

«Знаете, это прежде всего хамство, прежде всего проявление остервенелости или, как ещё можно сказать, такой термин недавно употребил — оборзение наших западных партнёров опять же от ощущения вседозволенности», — сказал министр.

Он добавил, что их решения полностью продиктованы желаниями США.

Чувствуя поддержку Соединённых Штатов, заявил Лавров, западные страны решили, что «им Россию можно бить, запрещать, отменять культуры и всё прочее».

Глава МИД также отмечал, что Украина для Запада — расходный материал в гибридной войне против России.