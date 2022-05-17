Лавров: Украина для Запада стала расходным материалом в гибридной войне против России

Украина не нужна Западу, она для него — расходный материал в гибридной войне против России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

«Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. Жозеп Боррель, главный дипломат Ервосоюза, говорит, что «на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя», — сказал министр.

Он также напомнил о заявлениях западных руководителей о том, что «Россия должна потерпеть поражение».

«То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом (и Россией. — RT)», — сказал Лавров.

Глава МИД также отмечал, что западные страны намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».