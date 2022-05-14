Лавров заявил о намерении Запада противодействовать России до «последнего украинца»

Глава МИД России Сергей Лавров на 30-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что западные страны намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».

«Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до «последнего украинца», — сказал Лавров.

По словам министра, это очень удобная позиция для США, дирижирующих процессами из-за океана. По его мнению, таким образом Соединённые Штаты «заодно ослабляют Европу, освобождая её рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции».

Также Лавров заявил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

Он отметил, что «трудно прогнозировать, сколько всё это продлится».