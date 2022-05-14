Лавров заявил о намерении Запада противодействовать России до «последнего украинца»

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров на 30-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что западные страны намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».
Лавров заявил о намерении Запада противодействовать России до «последнего украинца»
  • РИА Новости

«Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до «последнего украинца», — сказал Лавров.

По словам министра, это очень удобная позиция для США, дирижирующих процессами из-за океана. По его мнению, таким образом Соединённые Штаты «заодно ослабляют Европу, освобождая её рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции».

Также Лавров заявил, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

Он отметил, что «трудно прогнозировать, сколько всё это продлится».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить