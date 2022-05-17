Лавров: уважающие себя страны не будут мириться с ролью послушных статистов
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«У меня здесь нет никаких сомнений в том, что мир будет многополярным. Не будут крупные, уважающие себя страны мириться c той ролью, которую им хочет отвести Запад, — ролью послушных статистов», — сказал министр.
Он добавил, что история не знает случаев, когда такой колониальный режим мог сохраниться надолго.
Лавров выразил уверенность в том, что в «итоге победит жизнь».
Глава МИД также подчеркнул, что Украина для Запада — расходный материал в гибридной войне против России.