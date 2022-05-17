Боррель уверен в поддержке всеми странами ЕС заявок на членство Швеции и Финляндии в НАТО

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что все страны Евросоюза поддержат заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«Я уверен, что Совет ЕС окажет самую сильную поддержку вступлению Швеции и Финляндии в НАТО… Со стороны Совета ЕС есть сильная единая поддержка членства этих стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные меры для купирования угроз национальной безопасности в случае вступления Швеции в НАТО.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции приведёт к росту напряжённости в Европе.