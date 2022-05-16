Генсек ОДКБ: вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведёт к нарастанию напряжённости

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Расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции приведёт к росту напряжённости в Европе, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Генсек ОДКБ: вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведёт к нарастанию напряжённости
  • AP
  • © Olivier Matthys

«К сожалению, если мы раньше говорили о милитаризации Восточноевропейского региона, то сейчас это будет касаться и Северной Европы. Поэтому трудно сказать, чем это всё закончится, но одно очевидно, что те шаги блока НАТО — они приведут к нарастанию напряжённости в Европе», — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее отметил российский президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Москве, у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.

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