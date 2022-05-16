В МИД России заявили, что Москва примет ответные шаги при вступлении Швеции в НАТО

Россия будет вынуждена принять ответные меры для купирования угроз национальной безопасности в случае вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что присоединение Стокгольма к Североатлантическому альянсу нанесёт «существенный ущерб безопасности Северной Европы и на Европейском континенте в целом».

«Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что меры будут зависеть от условий интеграции Швеции в НАТО.

Также в МИД России заявили, что членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции.