МИД России: членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции

В Министерстве иностранных дел России заявили, что членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции.

«В любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведёт, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим в МИД отмечается, что вступление Швеции в НАТО нанесёт существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу.