GT: Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией после вступления в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит эти страны перед дилеммой безопасности и приведёт европейские страны к потере автономии в отношениях с Россией, пишет китайское издание Global Times.

В материале газеты утверждается, что Финляндия и Швеция хотят обеспечить для себя более безопасную среду, однако «в итоге она станет более небезопасной».

«Членство в НАТО приведёт к тому, что Финляндия и Швеция (особенно первая) потеряют автономию в отношениях с Россией. Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России, исходя из своих собственных национальных интересов?» — сообщает издание.

В статье также подчёркивается, что Финляндии и Швеции, когда они официально станут членами альянса, придётся вести отношения с Россией «пассивно, в соответствии с интересами США», а не активно, исходя из собственных интересов.

Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа станет склонна идти на компромисс с США и в других областях, заключает газета.

Как ранее заявил российский президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Москве, у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции, но приведёт к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.