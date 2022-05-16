Премьер: Шри-Ланка испытывает острую нехватку лекарств и медоборудования

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своём обращении к нации заявил, что страна испытывает острую нехватку лекарств и медоборудования.
Премьер: Шри-Ланка испытывает острую нехватку лекарств и медоборудования
  • AP
  • © Eranga Jayawardena

Об этом сообщает издание Adaderana.

По словам премьера, в настоящий момент в стране существует острая нехватка ряда медицинских препаратов, в том числе лекарств, необходимых для лечения сердечных заболеваний, а также хирургического оборудования.

Викрамасингхе отметил, что в течение четырёх месяцев страной не производились платежи поставщикам лекарств, медицинского оборудования и продуктов питания для пациентов. Необходимый платёж составляет 34 млрд рупий.

Премьер-министр указал, что профильные службы сейчас не в состоянии предоставить даже «два важнейших предмета из 14 основных лекарств, в которых мы в настоящее время нуждаемся». Эти два препарата используются для лечения сердечных заболеваний и для вакцинирования от бешенства.

Ранее Викрамасингхе в своём обращении к нации заявил, что бензина в стране осталось на один день.

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