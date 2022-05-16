Норвегия, Дания и Исландия заявили о готовности оказать помощь Финляндии и Швеции
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Об этом говорится в заявлении норвежского премьера Йонаса Гар Стёре.
«Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если их территория подвергнется агрессии до вступления в НАТО», — утверждает он.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции приведёт к росту напряжённости в Европе.
Российский президент Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.