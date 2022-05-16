Норвегия, Дания и Исландия заявили о готовности оказать помощь Финляндии и Швеции

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Норвегия, Дания и Исландия пообещали оказать помощь Финляндии и Швеции в случае, если на эти страны будет осуществлена атака во время процесса их вступления в НАТО.
Норвегия, Дания и Исландия заявили о готовности оказать помощь Финляндии и Швеции
  • Gettyimages.ru
  • © Francis Dean /

Об этом говорится в заявлении норвежского премьера Йонаса Гар Стёре.

«Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если их территория подвергнется агрессии до вступления в НАТО», — утверждает он.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции приведёт к росту напряжённости в Европе.

Российский президент Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.

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