Глава МИД Швеции расскажет Лаврову о решении страны вступить в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде расскажет главе российского МИД Сергею Лаврову о решении её страны вступить в НАТО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

«Министр иностранных дел Анн Линде позвонит своему коллеге Сергею Лаврову, с которым у неё были многочисленные контакты, и сообщит об этом», — сказала она.

Андерсон добавила, что в её планы не входит обсуждение вступления страны в НАТО с президентом России Владимиром Путиным, как это сделал 14 мая лидер Финляндии Саули Ниинистё.

15 мая правящая партия Швеции приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО.