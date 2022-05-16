Глава МИД Швеции расскажет Лаврову о решении страны вступить в НАТО

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде расскажет главе российского МИД Сергею Лаврову о решении её страны вступить в НАТО.
Глава МИД Швеции расскажет Лаврову о решении страны вступить в НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

«Министр иностранных дел Анн Линде позвонит своему коллеге Сергею Лаврову, с которым у неё были многочисленные контакты, и сообщит об этом», — сказала она.

Андерсон добавила, что в её планы не входит обсуждение вступления страны в НАТО с президентом России Владимиром Путиным, как это сделал 14 мая лидер Финляндии Саули Ниинистё

15 мая правящая партия Швеции приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить