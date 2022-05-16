В Москве ожидают, что вступающая в НАТО Финляндия помнит об общей границе с Россией

В российском посольстве ожидают, что власти Финляндии, стремящиеся в НАТО, продолжат учитывать свои национальные интересы и общую с Россией границу протяжённостью 1350 км.

Об этом заявил российский посол в Финляндии Павел Кузнецов.

«Посмотрим, какие будут практические шаги финнов уже после вступления в НАТО. Но я думаю, что Финляндия... как в рамках Евросоюза, так и в рамках НАТО будет всё-таки учитывать свои национальные интересы, учитывая нашу историю, общую границу 1350 км, всё-таки будет стараться выстраивать свою линию в НАТО с учётом и российских озабоченностей и обеспокоенности», — приводит РИА Новости слова дипломата, сказанные в эфире канала «Россия 24».

Как подчеркнул российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков, ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится с расширением НАТО за счёт Финляндии и Швеции.

Финский лидер Саули Ниинистё рассказал, что удивился, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.