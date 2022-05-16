Президент Южной Кореи заявил о готовности страны поставить в КНДР вакцины от коронавируса

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Республика Корея готова поставить в КНДР вакцины от COVID-19 и необходимые медикаменты при согласии Пхеньяна, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если власти Северной Кореи отреагируют положительно, мы не пожалеем усилий и окажем всю необходимую помощь, в том числе поставим вакцины от коронавируса, медикаменты, медицинские инструменты, направим медицинских работников», — заявил он в ходе выступления в парламенте.

Юн Сок Ёль подчеркнул готовность республики оказать КНДР гуманитарную помощь в любое время, «несмотря на соображения политического и военного характера».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Он также отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

В Северной Корее за сутки выявили более 392 тыс. человек с высокой температурой, восемь пациентов скончались. 

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