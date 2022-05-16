Президент Южной Кореи заявил о готовности страны поставить в КНДР вакцины от коронавируса
Об этом сообщает ТАСС.
«Если власти Северной Кореи отреагируют положительно, мы не пожалеем усилий и окажем всю необходимую помощь, в том числе поставим вакцины от коронавируса, медикаменты, медицинские инструменты, направим медицинских работников», — заявил он в ходе выступления в парламенте.
Юн Сок Ёль подчеркнул готовность республики оказать КНДР гуманитарную помощь в любое время, «несмотря на соображения политического и военного характера».
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.
Он также отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.
В Северной Корее за сутки выявили более 392 тыс. человек с высокой температурой, восемь пациентов скончались.