Две партии в Швеции раскритиковали решение социал-демократов стремиться в НАТО

Две партии в Швеции раскритиковали решение правящей Социал-демократической рабочей партии стремиться к вступлению в НАТО. Такую позицию выразили в Левой партии и в Партии охраны окружающей среды.

Лидер Левой партии Нуши Дадгостар отметила, что вступление Швеции в НАТО может привести к опасной эскалации в Северной Европе.

«Напряжённость усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь», — заявила она в своих соцсетях.

По словам Дадгостар, процесс принятия решения был таким быстрым, что избиратели не успели высказаться.

«Швеция была свободной от альянсов более 200 лет, и этот путь удерживает нашу страну от войны... Шведский народ не был допущен к принятию решения, которое влияет на безопасность всех нас, а также наших детей и внуков», — сказала она.

По мнению лидера Партии охраны окружающей среды Марты Стеневи, политсила предпочла бы «сохранить свободу от военных союзов для Швеции».

«Теперь правительство должно показать, как оно конкретно обеспечит, чтобы Швеция оставалась страной, свободной от ядерного оружия, и как Швеция поддержит свою независимость по отношению к государствам в НАТО, которые хотят оказать давление», — цитирует её ТАСС.

15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО. В этот же день правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции также официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.