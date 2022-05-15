Россияне посетили торжественную церемонию в годовщину освобождения Маутхаузена

Активисты организаций российских соотечественников в Австрии приняли участие в официальной программе мемориальных мероприятий по случаю годовщины освобождения бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен.

«Российские флаги присутствуют в убранстве территории бывшего нацистского концлагеря, возложенные накануне российскими представительствами венки занимают достойное место», — говорится в заявлении посла России в Австрии Дмитрия Любинского.

Он отметил, что к советскому памятнику в Маутхаузене возложили венки посольства Армении, Белоруссии и Казахстана, Китая, Израиля и Венгрии.

Ранее Любинский сообщил об отзыве приглашения российских дипломатов на мероприятие 20 мая по случаю очередной годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии.

В качестве причины отзыва приглашений назвали санкции ЕС, предписывающие подобный порядок действий в отношении представителей России.

До этого МИД Австрии заявил, что в памятных мероприятиях 8 мая не предусмотрено участие российских дипломатов.