МИД Австрии заявил, что в памятных акциях 8 мая не предусмотрено участие российских дипломатов

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МИД Австрии заявил, что в памятных мероприятиях 8 мая не предусмотрено участие российских дипломатов. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
МИД Австрии заявил, что в памятных акциях 8 мая не предусмотрено участие российских дипломатов
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Ottitsch / EyeEm

«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», — цитирует РИА Новости заявление Любинского.

Как отметил посол, австрийский МИД заверил посольство в том, что в ходе церемонии будет отдана дань памяти павшим советским солдатам.

Любинский добавил, что в складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы памятных мероприятий.

Ранее Любинский сообщил об отзыве приглашения российских дипломатов на мероприятие по случаю очередной годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии.

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