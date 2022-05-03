МИД Австрии заявил, что в памятных акциях 8 мая не предусмотрено участие российских дипломатов
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«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», — цитирует РИА Новости заявление Любинского.
Как отметил посол, австрийский МИД заверил посольство в том, что в ходе церемонии будет отдана дань памяти павшим советским солдатам.
Любинский добавил, что в складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы памятных мероприятий.
Ранее Любинский сообщил об отзыве приглашения российских дипломатов на мероприятие по случаю очередной годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии.