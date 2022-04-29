Посол России сообщил об отзыве приглашений дипломатов на мероприятие в Австрии
- AP
«Получил также письмо руководителей неправительственной организации «Австрийский чёрный крест»... с сожалением информируют об отзыве приглашения на заседание 20 мая попечительского совета этой НПО», — приводит заявление посла РИА Новости.
По словам Люблинского, в качестве причины отзыва приглашений назвали санкции ЕС, предписывающие подобный порядок действий в отношении представителей России.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде.
По его словам, контакты с представителями администрации США свелись к техническим, а в ответ на письма членам палаты представителей и сената конгресса США с предложением о встрече приходят отказы.