Номинант на Нобелевскую премию мира Оберг: НАТО доказало, что неспособно обеспечить стабильность

Активист и номинант на Нобелевскую премию мира Ян Оберг в разговоре с RT назвал катастрофическим решение Финляндии и Швеции подать заявку на присоединение к НАТО.

По его мнению, эти страны хотят войти в «потерпевшую провал и устаревшую организацию» и не извлекут из членства в альянсе никакой пользы.

«НАТО доказало, что неспособно обеспечить то, за что платят налогоплательщики, а именно: стабильность, мир и безопасность», — заявил Оберг.

Он также отметил, что мир переживает худший кризис с момента создания альянса, а также призвал задаться вопросом: «кто спровоцировал этот конфликт?».

«Неужели мы должны поверить, что в Финляндии и Швеции не станут размещать американские военные базы, американских военнослужащих или что-то на более постоянной основе? Покажите мне доказательства того, что это не так. Все страны, которые за последние 20 лет присоединились к альянсу, испытывали серьёзное давление», — добавил Оберг.

Активист также рассказал, что он «в ужасе от того», что от 80 до 90% СМИ поддерживают НАТО.

«Это интеллектуальное и моральное разоружение. Это люди, которые слишком мало знают и движимы паникой», — подытожил собеседник RT.

15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО. В этот же день правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции тоже официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.