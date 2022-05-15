Бывший замминистра обороны Польши предложил «демилитаризировать Калининград»
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Об этом он сказал в интервью газете DoRzeczy.
«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», — отметил бывший военный чиновник.
По его мнению, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО организация укрепит позиции на восточном фланге, однако Калининград препятствует господству военного блока в регионе.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда. После этого российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что «польские отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание».
В 2019 году губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал западным генералам читать «исторические книги о всех планировщиках, которые строили планы относительно российского государства», и о том, «чем это потом для создателей таких планов заканчивалось».