Бывший замминистра обороны Польши предложил «демилитаризировать Калининград»

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Бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО придётся думать о «демилитаризации Калининградской области». По его словам, российский регион является «пороховой бочкой», на которой будет сидеть Североатлантический альянс.
Бывший замминистра обороны Польши предложил «демилитаризировать Калининград»
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом он сказал в интервью газете DoRzeczy.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», — отметил бывший военный чиновник.

По его мнению, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО организация укрепит позиции на восточном фланге, однако Калининград препятствует господству военного блока в регионе.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда. После этого российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что «польские отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание».

В 2019 году губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал западным генералам читать «исторические книги о всех планировщиках, которые строили планы относительно российского государства», и о том, «чем это потом для создателей таких планов заканчивалось».

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