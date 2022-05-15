В Швейцарии на референдуме проголосовали за расширение возможности для донорства органов

В Швейцарии на референдуме одобрили поправки к закону, расширяющему возможности для донорства органов. Теперь все жители страны становятся потенциальными донорами для трансплантации по умолчанию.

Как сообщает ТАСС, за поправки в закон «О трансплантации человеческих органов и донорстве» высказались 60,2% граждан. Согласно изменениям, трансплантологи будут исходить из того, что согласие для изъятия органов у умершего человека у них имеется, если при жизни он не выражал явного негативного отношения к процедуре.

Поводом для изменений в законодательстве стала нехватка органов для пересадки.

В 2019 году председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что в России может появиться презумпция согласия на посмертное донорство органов.