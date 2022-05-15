США анонсировали скорое возобновление работы посольства в Киеве

Соединённые Штаты вскоре возобновят работу своего посольства в Киеве, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО.

«Мы вновь открываем наше посольство в Киеве. Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, однако такая работа ведётся. Мы возобновим деятельность очень скоро», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил, что сотрудники американского посольства 26 апреля вернулись во Львов.

В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.