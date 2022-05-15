США анонсировали скорое возобновление работы посольства в Киеве
- AP
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«Мы вновь открываем наше посольство в Киеве. Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, однако такая работа ведётся. Мы возобновим деятельность очень скоро», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил, что сотрудники американского посольства 26 апреля вернулись во Львов.
В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.