Румыния поддержала перспективу членства Финляндии и Швеции в НАТО

В Румынии поддержали скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я выразил твёрдую позицию Румынии в пользу скорейшего процесса присоединения этих двух стран. Румыния является решительным сторонником политики открытых дверей, которая приносит много преимуществ Североатлантическому союзу», — сказал он.

По словам министра, перспектива членства указанных стран укрепила бы альянс, что помогло бы усилить его границы.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.