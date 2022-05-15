Румыния поддержала перспективу членства Финляндии и Швеции в НАТО
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Об этом сообщает ТАСС.
«Я выразил твёрдую позицию Румынии в пользу скорейшего процесса присоединения этих двух стран. Румыния является решительным сторонником политики открытых дверей, которая приносит много преимуществ Североатлантическому союзу», — сказал он.
По словам министра, перспектива членства указанных стран укрепила бы альянс, что помогло бы усилить его границы.
Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.
Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.