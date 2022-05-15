Глава МИД Британии призвала ускорить интеграцию Финляндии в состав НАТО

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала НАТО ускорить интеграцию Финляндии в состав альянса.
Глава МИД Британии призвала ускорить интеграцию Финляндии в состав НАТО
  • AP
  • © Alastair Grant

«Соединённое Королевство поддержит заявку Финляндии на предоставление членства. Теперь НАТО необходимо быстро работать, чтобы интегрировать наших друзей», — написала она в своём Twitter.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.

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