Глава МИД Британии призвала ускорить интеграцию Финляндии в состав НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала НАТО ускорить интеграцию Финляндии в состав альянса.

«Соединённое Королевство поддержит заявку Финляндии на предоставление членства. Теперь НАТО необходимо быстро работать, чтобы интегрировать наших друзей», — написала она в своём Twitter.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.