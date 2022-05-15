Foreign Policy: действия США не позволили странам мира выступить против России

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Многие страны мира не выступили против России из-за недовольства уровнем демократии в США. Об этом сообщил в статье корреспондент американского издания Foreign Policy Майкл Хирш.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, Соединённые Штаты, — это сильно подорванная демократия, которой сначала надо исцелиться самой», — говорится в сообщении.

По мнению Хирша, попытка американской администрации представить ситуацию вокруг Украины «как борьбу между демократией и автократией» не увенчалась успехом.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ситуация на Украине крайне опасна, США всё глубже втягиваются в конфликт.

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