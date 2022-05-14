США и АСЕАН заявили о важности прекращения боевых действий на Украине

Короткая ссылка
США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий на Украине.

«Мы подчеркиваем важность немедленного прекращения боевых действий и создания условий, дающих возможности для мирного урегулирования», — цитирует ТАСС совместное заявление по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США — АСЕАН.

Отмечается, что стороны также поддерживают усилия генерального секретаря ООН по поиску мирного выхода из ситуации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не примет мир, навязанный Россией на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить