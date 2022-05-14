США и АСЕАН заявили о важности прекращения боевых действий на Украине

США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий на Украине.

«Мы подчеркиваем важность немедленного прекращения боевых действий и создания условий, дающих возможности для мирного урегулирования», — цитирует ТАСС совместное заявление по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США — АСЕАН.

Отмечается, что стороны также поддерживают усилия генерального секретаря ООН по поиску мирного выхода из ситуации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не примет мир, навязанный Россией на Украине.