Российский посол: здравомыслящая часть политиков ФРГ понимает, что сломить Россию нельзя

Здравомыслящая часть правящих кругов Германии понимает, что сломить и изолировать Россию не получится, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в эфире «Соловьёв LIVE».

«Здравомыслящая часть политического истеблишмента понимает, что нас сломить, как они хотели, быстро и резво не получится, нас вообще сломить не получится, политически изолировать нас невозможно», — сказал посол.

Он добавил, что заявления германских политиков в пользу скорейшего эмбарго на нефть, газ и уголь из России делаются «скорее из внутриполитических соображений или в угоду англосаксонскому мейнстриму».

«Немцы понимают: если перестанет идти газ — подорожает всё, будет холодно. Я думаю, что здравомыслящие политики понимают, что рисковать есть чем и населению это совершенно не нужно», — цитирует дипломата ТАСС.

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».