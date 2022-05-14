В Алеппо при обстреле автобуса из ПТРК TOW погибли десять сирийских военных

В провинции Сирии Алеппо террористы обстреляли микроавтобус с сирийскими военными из ПТРК TOW американского производства, погибли десять человек. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В провинции Алеппо в результате обстрела из ПТРК TOW, произведённого террористами из района населённого пункта Блинта по микроавтобусу с сирийскими военнослужащими в районе населённого пункта Анджара, погибло десять и ранено

12 военнослужащих», — рассказал он.

Также в результате миномётных обстрелов, произведённых террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе Бакдины ранен один сирийский военнослужащий, отметил Журавлёв.

Также накануне израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе города Масьяф (мухафаза Хама), а также по порту Баниас (мухафаза Тартус).

Дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет.