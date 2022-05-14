В Алеппо при обстреле автобуса из ПТРК TOW погибли десять сирийских военных
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«В провинции Алеппо в результате обстрела из ПТРК TOW, произведённого террористами из района населённого пункта Блинта по микроавтобусу с сирийскими военнослужащими в районе населённого пункта Анджара, погибло десять и ранено
12 военнослужащих», — рассказал он.
Также в результате миномётных обстрелов, произведённых террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе Бакдины ранен один сирийский военнослужащий, отметил Журавлёв.
Также накануне израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе города Масьяф (мухафаза Хама), а также по порту Баниас (мухафаза Тартус).
Дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет.