ЦПВС: израильские F-16 нанесли ракетные удары по сирийскому научному центру и порту Баниас

Израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе города Масьяф (мухафаза Хама), а также по порту Баниас (мухафаза Тартус). 16 ракет были уничтожены, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«13 мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населённого пункта Масьяф и морскому порту Баниас», — сказал он на брифинге.

Дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник, добавил Журавлёв.

В результате израильских авиаударов погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, также ранены два сирийских военнослужащих.

Повреждения получили склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра, рассказал он.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в небе над провинцией Хама.

После этого стало известно, что пять сирийцев погибли.