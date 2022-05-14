ЦПВС: израильские F-16 нанесли ракетные удары по сирийскому научному центру и порту Баниас

Короткая ссылка
Израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе города Масьяф (мухафаза Хама), а также по порту Баниас (мухафаза Тартус). 16 ракет были уничтожены, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
ЦПВС: израильские F-16 нанесли ракетные удары по сирийскому научному центру и порту Баниас
  • © AP Photo / Flash90 / David Cohen

«13 мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населённого пункта Масьяф и морскому порту Баниас», — сказал он на брифинге.

Дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник, добавил Журавлёв.

В результате израильских авиаударов погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, также ранены два сирийских военнослужащих.

Повреждения получили склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра, рассказал он.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в небе над провинцией Хама.

После этого стало известно, что пять сирийцев погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить