ЦПВС: израильские F-16 нанесли ракетные удары по сирийскому научному центру и порту Баниас
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«13 мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населённого пункта Масьяф и морскому порту Баниас», — сказал он на брифинге.
Дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник, добавил Журавлёв.
В результате израильских авиаударов погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, также ранены два сирийских военнослужащих.
Повреждения получили склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра, рассказал он.
Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в небе над провинцией Хама.
После этого стало известно, что пять сирийцев погибли.