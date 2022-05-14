Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР

Страны G7 выступили с осуждением продолжающихся испытаний баллистических ракет Северной Кореей.

«Мы решительно осуждаем продолжающиеся испытания баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), проведённый 24 марта 2022 года», — цитирует РИА Новости заявление G7.

Отмечается, что данный пуск подтверждает намерение КНДР продолжать развитие своего ядерного и ракетного потенциала.

Ранее США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили о своей приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова.