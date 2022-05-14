США и АСЕАН заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили о своей приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы подтверждаем общую приверженность полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове», — цитирует ТАСС текст документа, распространённого по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США — АСЕАН.

Отмечается, что США и АСЕАН продолжают настаивать на том, чтобы КНДР выполняла соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

15 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ракетные пуски КНДР.