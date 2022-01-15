Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи ракетные пуски КНДР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ракетные пуски КНДР. Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.
Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи ракетные пуски КНДР
  • AP
  • © Olivier Douliery

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что союз США и Республики Корея является стержнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Блинкен осудил недавние пуски баллистических ракет КНДР.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество, «нацеленное на достижение прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова». 

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.

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