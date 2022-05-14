В Иране считают, что энергокризис вынуждает Европу форсировать заключение СВПД
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«Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости иранских энергетических ресурсов», — сказал он РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.
В американском Госдепе отметили, что Соединённые Штаты стремятся помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России.