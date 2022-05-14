В Иране считают, что энергокризис вынуждает Европу форсировать заключение СВПД

Ситуация на Украине и энергетический кризис являются причинами «стремительного желания» европейцев форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД для дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. Такое мнение выразил советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.

«Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости иранских энергетических ресурсов», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.

В американском Госдепе отметили, что Соединённые Штаты стремятся помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России.