Захарова высмеяла заявление Салливана о доступе к альтернативным источникам информации

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла заявление посла США в России Джона Салливана о «жалобах молодёжи» на сложности с доступом к источникам информации, неподконтрольным правительству.

«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ?

Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США?.. Смешно», — написала она в своём Telegram-канале.

11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.

Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Комментируя произошедшее, Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.