Захарова высмеяла заявление Салливана о доступе к альтернативным источникам информации
- РИА Новости
«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ?
Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США?.. Смешно», — написала она в своём Telegram-канале.
11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.
Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».
2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Комментируя произошедшее, Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.