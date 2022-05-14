Лавров: среди российских дипломатов не оказалось предателей

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Заграничные страны не смогли найти предателей среди российских дипломатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: среди российских дипломатов не оказалось предателей
  • РИА Новости

«Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были, предпринимались они из-за границы, да и внутри страны тоже», — сказал Лавров на 30-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По его словам, российские дипломаты продолжают в полном объёме выполнять свои обязанности.

Он добавил, что МИД России делает всё для защиты прав соотечественников за рубежом.

Также Лавров заявил, что такой массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны.

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