Лавров: среди российских дипломатов не оказалось предателей

Заграничные страны не смогли найти предателей среди российских дипломатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были, предпринимались они из-за границы, да и внутри страны тоже», — сказал Лавров на 30-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По его словам, российские дипломаты продолжают в полном объёме выполнять свои обязанности.

Он добавил, что МИД России делает всё для защиты прав соотечественников за рубежом.

Также Лавров заявил, что такой массовой и синхронной высылки российских дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в годы холодной войны.