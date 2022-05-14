Правящая партия Финляндии поддержала вступление страны в НАТО

Правящая партия социал-демократов Финляндии заявила о поддержке вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщило РИА Новости.

В заявлении политсилы говорится, что партия поддерживает членство Финляндии в НАТО на фоне «значительного изменения обстановки в сфере безопасности в Финляндии и Европе».

Также в партии заявили, что поддерживают финское правительство в решении открыть переговоры о членстве страны в альянсе.

Ранее в канцелярии финского лидера сообщили, что в ходе телефонной беседы президент Финляндии Саули Ниинистё заявил российскому президенту Владимиру Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Как заявили в Кремле, Путин в разговоре с Ниинистё подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.