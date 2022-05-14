Грушко: членство Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза

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Если ЕС одобрит членство Украины в Евросоюзе, это будет означать конец объединения, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко: членство Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза
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«Это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — цитирует дипломата РИА Новости.

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что переговорные позиции России по вопросу вступления Украины в ЕС изменились.

Глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александр Добриндт выразил мнение, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длительным и может занять десятки лет.

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