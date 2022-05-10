Депутат бундестага Добриндт заявил, что вступление Украины в ЕС может занять десятки лет
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Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в германской столице.
Добриндт выразил уверенность, что в краткосрочной перспективе Украина не станет членом ЕС.
«Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», — приводит его слова ТАСС.
При этом он добавил, что в настоящее время Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос о получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.