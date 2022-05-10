Депутат бундестага Добриндт заявил, что вступление Украины в ЕС может занять десятки лет

Глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт выразил мнение, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длительным и может занять десятки лет.

Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в германской столице.

Добриндт выразил уверенность, что в краткосрочной перспективе Украина не станет членом ЕС.

«Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», — приводит его слова ТАСС.

При этом он добавил, что в настоящее время Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос о получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.