Полянский рассказал об изменении позиций России по вопросу членства Украины в ЕС
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Он отметил, что изменения произошли после высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в пользу разрешения украинского кризиса «победой на поле боя» и в связи с тем фактом, что ЕС является лидером по поставкам оружия украинской стороне.
«Я думаю, что наша позиция по Европейскому союзу сейчас более похожа на позицию по (неприсоединению Украины к. — RT) НАТО. Потому что мы не видим значительной разницы», — заявил Полянский в интервью UnHerd News.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии новостей на переговорном треке России и Украины.
Президент России Владимир Путин отметил, что надеется на достижение договорённостей с Украиной на дипломатическом треке.