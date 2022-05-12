Полянский рассказал об изменении позиций России по вопросу членства Украины в ЕС

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Переговорные позиции России по вопросу вступления Украины в ЕС изменились, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский рассказал об изменении позиций России по вопросу членства Украины в ЕС
  • AP
  • © John Minchillo

Он отметил, что изменения произошли после высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в пользу разрешения украинского кризиса «победой на поле боя» и в связи с тем фактом, что ЕС является лидером по поставкам оружия украинской стороне.

«Я думаю, что наша позиция по Европейскому союзу сейчас более похожа на позицию по (неприсоединению Украины к. — RT) НАТО. Потому что мы не видим значительной разницы», — заявил Полянский в интервью UnHerd News.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии новостей на переговорном треке России и Украины.

Президент России Владимир Путин отметил, что надеется на достижение договорённостей с Украиной на дипломатическом треке.

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