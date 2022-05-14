В МИД Британии заявили, что Лондон не намерен «сменить режим» в России

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Власти Великобритании не планируют «сменить режим» в России через санкции, заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.
В МИД Британии заявили, что Лондон не намерен «сменить режим» в России
  • AP

«Мы не стремимся к смене режима в Москве. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России», — заявила она в интервью Daily Express.

По словам Трасс, страны G7 обязаны усиливать давление, пока российские войска находятся на Украине.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России. 

Также власти Соединённого Королевства запретили импорт российских стали и чугуна.

В апреле Лондон внёс технические коррективы в санкционный список в отношении 195 физических лиц из России.

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