В МИД Британии заявили, что Лондон не намерен «сменить режим» в России
- AP
«Мы не стремимся к смене режима в Москве. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России», — заявила она в интервью Daily Express.
По словам Трасс, страны G7 обязаны усиливать давление, пока российские войска находятся на Украине.
Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России.
Также власти Соединённого Королевства запретили импорт российских стали и чугуна.
В апреле Лондон внёс технические коррективы в санкционный список в отношении 195 физических лиц из России.