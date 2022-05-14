Грушко заявил об отсутствии враждебных намерений России в отношении Финляндии и Швеции

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У России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко заявил об отсутствии враждебных намерений России в отношении Финляндии и Швеции
  • РИА Новости

«Всё это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписывании ей враждебных намерений в отношении стран, к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат предположил, что после вступления упомянутых стран в НАТО альянс заявит об уязвимости северного фланга — граница увеличилась на 1300 км, и её нужно защищать. А для этого, по мнению Грушко, в НАТО предложат разместить там  дополнительные контингенты сил.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр  Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

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